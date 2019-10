Osimo, perde l'equilibrio e cade dall'olivo: corsa in ospedale per un 70enne

OSIMO - Paura ieri mattina, per un 70enne che è caduto da un ulivo in mezzo a un campo vicino casa. L’incidente è avvenuto in via Darwin, in una zona non distante dai distaccamento dei vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire per aiutare i soccorritori del 118 a portare la barella dal campo con l'albero all’ambulanza.

L’anziano nella caduta ha riportato alcune ferite e contusioni non ritenute particolarmente gravi, ma vista l’età l’automedica dell’ospedale di Osimo lo ha portato per precauzione all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto è intervenuta anche la Croce Rossa di Osimo per aiutare il personale medico nelle operazioni di soccorso.

