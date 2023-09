Bambino di due anni cade dal seggiolino dell'auto, portato al Salesi

ANCONA - In un primo momento la richiesta di soccorso parlava di un incidente in cui era coinvolto un bambino di due anni e si sono mobilitate tutte le forze dell'ordine. In realtà il piccolo era in macchina con i parenti quando è improvvisamente caduto dal seggiolino dell'auto con grande spavento dei genitori che hanno immediatamente allertato il 118 per paura che avesse battuto la testa. Sul posto, in via Monte Marino ad Ancona è arrivata l'ambulanza della Croce Gialla che ha trasportato il bambino all'ospedale Salesi per i controlli di rito.