PORTO RECANATI - Un albero si abbatte sulla cabina di un tir, vigili del fuoco al lavoro per ore per tagliare i rami. È successo questa mattina, in via Loreto, a Porto Recanati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitanova, che hanno lavorato per ore per liberare la cabina dal grosso ramo. Per fortuna illeso il conducente.

