Ragazza di 15 anni cade dalla Basilica Palladiana di Vicenza: è grave. Soccorsa dai passanti. Tutte le ipotesi degli investigatori

Una studentessa di 15 anni è caduta stamane dal loggiato al primo piano della Basilica Palladiana, a Vicenza, finendo sul selciato di Piazza delle Erbe. La ragazza è in gravi condizioni, ricoverata all'ospedale San Bortolo, per un importante trauma cranico e diverse fratture a caviglia, bacino e alcune vertebre: per fortuna non è in pericolo di vita Il fatto è avvenuto verso le ore 13. Sono stati i commercianti della zona ad accorgersi dell'incidente, allertando i soccorsi.

Al vaglio della polizia le immagini del sistema di videosorveglianza

Sul posto è arrivata anche la polizia, che ora sta passando al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza del monumento per ricostruire la dinamica della caduta.

L'adolescente è precipitata al suolo per diversi metri. Una caduta che potrebbe essere stata causata da una distrazione della vittima, anche se non si escludono altri moventi. Sul luogo dell'incidente è giunto, tra gli altri, anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai.

Subito soccorsa dai passanti. Cosa può essere successo

La giovane è stata subito soccorsa dai passanti ma «nessuno ha visto niente». Da ciò che è emerso, non ci sarebbero testimoni della caduta e quindi gli inquirenti dovranno basarsi sulle immagini registrate dalla videosorveglianza della zona prima di parlare con la ragazza. Sono tante le ipotesi messe sul tavolo: la possibilità che la ragazza si sia sporta troppo dal loggiato; che stesse per scattarsi una foto e sia scivolata, ma non si esclude nemmeno il gesto volontario.