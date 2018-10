Installa una telecamera su un albero di ulivo per scoprire i ladri dell'orto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasconde una telecamera su un albero di olivo e fa arrestare i ladri che con regolarità gli rubavano gli ortaggi che con cura coltivava. Un muratore in pensione di Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, stanco ed esasperato dai continui furti subiti, che di fatto lo privavano di raccogliere i frutti del proprio lavoro, ha pensato bene di collocare una telecamera su di un albero di ulivo per scoprire i lestofanti.Della vicenda erano stati interessati i carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna che in breve hanno potuto identificare e denunciare in stato di libertà due fratelli di Latino dediti alla pastorizia, per furto aggravato in concorso di prodotti agricoli dell’orto. L’annosa questione del furto dei prodotti dell’orto perdurava ormai da tempo, razzie di insalate, verdure di stagione, erano gli eventi che ciclicamente avvenivano in tutto l’arco dell’anno con grande dispiacere del pensionato torrese, che ha visto depauperare i prodotti del suo lavoro per tanto tempo.