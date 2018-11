Ancora allarme per le puzze: â€‹origini misteriose indagini a tutto campo

di Giacomo Quattrini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Si allargano le indagini ed esplode il caso politico sulle ondate di odori molesti che infestano la zona nuova di San Biagio, quella vicina all’Eurospin. Gli ispettori della Provincia e di Arpam non si sono limitati soltanto alla Quality Painting, la ditta di via Fermi il cui titolare è stato indagato e gli impianti di verniciatura bloccati per giorni. Gli odori provenienti pure dalle fogne vicino all’asilo nido hanno indotto gli ispettori ambientali a cercare anche altrove le cause, ma al momento senza trovare riscontro.