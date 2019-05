Gioca col cane e precipita â€‹dal balcone: imprenditore finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Un volo di oltre tre metri. Un incidente, a quanto pare. Avrebbe perso l’equilibrio mentre giocava con il cane. E’ precipitato dal terrazzo di casa, ma fortunatamente è caduto in giardino. Il prato ha attutito il colpo. L’impatto, comunque, è stato violento, anche se non ha mai perso conoscenza. Ora è ricoverato all’ospedale regionale Roberto Hornos, 59 anni, noto imprenditore della riviera, fondatore dell’agriturismo e del maneggio di Numana che portano il suo nome. Nonostante sia stato caricato a bordo dell’eliambulanza del 118, non verserebbe in gravi condizioni. «E’ sempre rimasto vigile, non dovrebbe avere nulla di rotto, non c’è da preoccuparsi», dice il figlio Manuel. In effetti, gli esami diagnostici avrebbero scongiurato lesioni interne e politraumi, ma per il momento resterà in osservazione a Torrette l’imprenditore originario dell’Uruguay e trasferitosi da Brescia a Numana nel 1988 insieme ai due figli per dar vita al primo maneggio della riviera del Conero.