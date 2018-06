Folle inseguimento sull'A14, bandito cerca di speronare auto della polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Dopo un pericoloso inseguimento, recuperato nella decorsa notte un autocarro di ingente valore commerciale, rubato nella serata presso un’impresa di Savignano sul Rubicone in provincia di Forlì-Cesena. Erano circa le 2 quando i componenti di una pattuglia della Polizia Stradale di Porto San Giorgio in servizio lungo l’A14, notavano che il conducente dell’autocarro era fermo in posizione non regolare all’interno dell’area di servizio Conero Ovest.Mentre si avvicinavano per un controllo, il conducente, solo a bordo, ingranava improvvisamente la marcia e con una manovra azzardata partiva noncurante della presenza degli operatori che rischiava di investire. A nulla valevano i tentativi di farlo desistere, tanto che, sebbene prontamente inseguito dalla pattuglia, immessosi in carreggiata proseguiva nella marcia a tutta velocità.Dopo diversi zig-zag e tentativi di speronamento, il malvivente rallentava di colpo la corsa ed improvvisamente, con l’autocarro in movimento al centro della carreggiata, apriva la portiera destra gettandosi a terra lasciando il camion in movimento senza guida.Caduto a terra, si rialzava e di corsa si lanciava verso la scarpata da dove, dopo aver scavalcato la recinzione, si dileguava nell’agro adiacente mentre il camion senza più la guida e con la forza di inerzia deviava verso il guard rail centrale a ridosso del quale andava a schiantarsi finendo tra la seconda e terza corsia della carreggiata.Immediatamente al fine di scongiurare incidenti, uno degli agenti si prodigava a segnalare l’autocarro ai veicoli in transito, l’altro tentava di inseguire il fuggitivo che, favorito dalla notte, riusciva a dileguarsi.Il mezzo è stato recuperato posto a disposizione del derubato mentre proseguono le indagini per catturare gli autori del furto.