Notte di blitz nei negozi del centro. Ladri maldestri il bottino è misero

OSIMO - Ladri in azione ieri notte in pieno centro storico. Una decina i negozi presi di mira lungo corso Mazzini, piazza del Comune e via Lionetta, il salotto cittadino. Verso le 4 di ieri mattina un malvivente ha forzato l’ingresso di diversi punti vendita alla ricerca di soldi, ma solo in uno sarebbe riuscito ad entrare, la Fioreria Franca al civico 16 del corso. «Hanno forzato la porta e una volta dentro sono andati direttamente a cercare il fondo cassa, avranno portato via 100 euro tra banconote e spicci, per fortuna non hanno lasciato molti danni», ha riferito ieri la titolare Franca Quercetti.