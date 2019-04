Finto avvocato e incidente bluff: due nonne 007 smascherano i truffatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Continua a suonare l’allarme truffe. Un pericolo sempre dietro l’angolo, o meglio davanti alla porta di casa, soprattutto per gli anziani. Non sorprende purtroppo che nel corso dei controlli, giovedì mattina siano arrivate al 113 della Questura segnalazioni da parte di alcuni utenti che avvertivano di aver ricevuto delle telefonate, al fisso, da parte alcuni soggetti che spacciandosi per finti avvocati delle assicurazioni o appartenenti alle forze dell’ordine, richiedevano il pagamento di cospicue somme di denaro per il rilascio di propri familiari.