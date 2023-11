ANCONA Il Natale di Ancona è ai nastri di partenza. È stato presentato ieri, a Palazzo del Popolo, il calendario delle prime festività natalizie della giunta Silvetti. Un esame importante che arriva dopo le prove - superate - di Festa del Mare e Notte Bianca. «Abbiamo immaginato un percorso ideale che si snodi attraverso il Piano, toccando gli Archi e la Mole e ricongiungendosi poi con il percorso da mare a mare, quindi dal Porto al Passetto» ha spiegato Angelo Eliantonio, assessore ai Grandi eventi.

Le iniziative

Ed è in questa cornice diffusa che si svilupperanno tutti gli appuntamenti. «Questo è il primo grande Natale della grande Ancona» ha ribadito il sindaco Daniele Silvetti. Guardando il programma, il giorno X è fissato per il 2 dicembre, sabato prossimo. Si partirà da piazza Roma alle ore 18 con l’accensione del grande albero e delle luminarie tricolori come la bandiera italiana che risaliranno tutto corso Garibaldi e proseguiranno lungo Viale della Vittoria fino al Passetto. Ma quello di piazza Roma non sarà l’unico albero della città. Ce ne saranno infatti altri ventiquattro, alti tra i 6 ed i 16 metri, sparsi tra via XXIX Settembre, lo Stadio Dorico ed anche nelle frazioni come Gallignano o Pietralacroce.

Il programma

Sempre il 2 dicembre è previsto il primo grande evento della serie. Ancora in piazza Roma, alle 21,30 salirà sul palco l’attore Maurizio Mattioli con uno show dedicato al maestro Franco Califano. E il super ospite Capodanno? Bocche cucite. Ma il nome c’è, manca solo la firma: è l’attore comico Max Giusti, con cui la trattativa è a buon punto. Niente concertone, dunque. Dopo i tanti nomi circolati (tra cui Morgan e Arisa) il Comune si è orientato su uno show tutto da ridere: Giusti si esibirà sul palco di piazza Cavour dalle 22 alle 23, seguito dall’esibizione di una band fino al brindisi di mezzanotte. A seguire, un dj-set. Per far posto al palco verranno rimosse le casette del mercatino natalizio, che chiuderanno il 28 dicembre. Grande attenzione anche ai simboli della tradizione, in particolare ai presepi. Saranno circa 800 quelli esposti in tutta Ancona, provenienti dalla mostra-collezione di Padre Nicola, francescano marchigiano che per 40 anni è stato cappellano degli immigrati in Belgio. Troveranno posto nelle chiese di Santa Maria della Piazza e di San Francesco delle Scale, oltre che nelle parrocchie di tutti i borghi della città. Capitolo a parte per i presepi viventi. Il più suggestivo lo si potrà osservare il 26 ed il 30 dicembre al Porto antico, con accesso per il pubblico dall’Arco clementino ed un percorso che porterà fino alla capanna del Bambinello. Un altro presepe vivente troverà posto lungo corso Carlo Alberto il 23 dicembre, realizzato con la collaborazione dei Salesiani. Protagonista del Natale 2023 sarà anche la Mole Vanvitelliana. Qui si terranno visite guidate in realtà aumentata oltre a letture in vernacolo, laboratori, concerti tradizionali e - il 28 dicembre - “Natale nel mondo”, una cornucopia delle più disparate tradizioni natalizie del Pianeta. Manca solo il nome: “Ancona che brilla”, è il claim scelto dall’amministrazione.