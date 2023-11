ANCONA Dopo 15 anni il concerto di Capodanno tornerà a brillare in piazza Cavour. Sciolto ogni dubbio: lo show si terrà nell’agorà principale della città, dove subito dopo Santo Stefano verranno smontate le casette dei mercatini di Natale per fare spazio al palco e agli allestimenti.



La decisione

APPROFONDIMENTI IL CASO Ancona, lo show di Capodanno sfratta le casette. Via dal 27 dicembre: «Scelte in ritardo»

Piazza Cavour è stata scelta dal Comune, in questo caso rappresentato dall’assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio, dopo il confronto con gli esercenti del centro (disposti a stare aperti per l’ultima notte del 2023) e un incontro avuto ieri con il questore. Ora, la palla passerà al prefetto che, insieme al Comitato, dovrà disporre un piano per l’ordine e la pubblica sicurezza. La piazza che divide il viale dal corso principale ha ospitato la Notte Bianca dello scorso 7 ottobre, con lo show dello Zoo di Radio 105. L’area su cui svetta la statua del Conte può ospitare anche più di 30mila persone. Almeno questi erano i numeri dei passati concerti di Capodanno in piazza Cavour, location particolarmente gradita alla giunta Sturani e mai scelta per brindare al nuovo anno dalle due amministrazioni Mancinelli. Quei numeri, però, sono impossibili da replicare con le attuali normative in materia di sicurezza.

I precedenti

È dal 2008 che la piazza non viene più utilizzata per i grandi eventi. Quindici anni fa, sul palco erano saliti dopo il brindisi di Mezzanotte le cantanti Paola e Chiara e Marco Masini. Due nomi all’interno di una serata allietata dal cabaret, band emergenti e dj set. Ancora prima, il Capodanno in piazza Cavour era stato battezzato da Francesco Renga, Francesco De Gregori, Max Gazzè, gli Stadio e Paola Turci. Solo per citarne alcuni. Oggi, nel corso di una conferenza stampa, è atteso l’annuncio de l guest principale del primo Capodanno della nuova amministrazione. Sul paco ci sarà anche un dj set e un corpo di ballo. Con la presenza della ruota panoramica, è quasi scontato che il palco venga allestito sul lato del Palazzo delle Marche. Le casette di Natale verranno smobilitate a partire dal 27 dicembre.