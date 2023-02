Crea il panico in mutande e aggredisce un passante nel pieno centro di Ancona. 55enne "placcato" da polizia e sanitari

ANCONA- Si è scatenato il panico questa mattina, 20 febbraio, in pieno centro ad Ancona. Lungo il viale della Vittoria, all'incrocio con via De Bosis, è stato necessario l'intervento della polizia e dei sanitari della Croce Gialla 118 per placcare letteralmente un uomo di 55 anni trovato in mutande e decisamente su di giri.

La precedente aggressione

Sembrerebbe dai primi riscontri che l'uomo, residente in zona, abbia aggredito in precedenza un passante attirando l'attenzione dei presenti oltre al "singolare" abbigliamento. Ma di questo aspetto non ci sono conferme. I sanitari lo hanno trattato sul posto e poi lo hanno condotto in codice rosso all'ospedale di Torrette.

Non voleva andare in ospedale

La volante delle polizia è intervento in via Piave. L'uomo, sfidando anche il freddo, nel frattempo si era seduto su di una panchina privo di pantaloni e calzature, con indosso un maglioncino e un paio di slip. L’uomo intervallava momenti di apparente lucidità e calma, con momenti d’ira, nei quali si alzava di scatto e alzava il tono di voce con fare provocatorio. Ad ogni modo, lo stesso, privo di documenti d’identità, non sapeva spiegare i motivi che lo avevano portato lì in déshabillé. Contatto il personale medico si è deciso di trasportare l'uomo (che rifiutava di coprirsi) in ospedale. Salito a bordo dell’ambulanza, poi, una volta al suo interno ha dato in escandescenza divincolandosi con forza e con movimenti inconsulti, costringendo i presenti ad intervenire per fermarlo.

Era agli arresti domiciliari

Si è poi scoperto che l’uomo era, allo stato, sottoposto a regime di detenzione domiciliare, con la possibilità di lasciare il luogo della sua detenzione solo in determinati orari. Per questo è stato scortato al Pronto Soccorso, dove l’uomo ha continuato ad assumere atteggiamenti rabbiosi e irruenti che necessitavano l’intervento dei poliziotti. Una volta dimesso è stato accompagnato in Questura per il fotosegnalamento e una certa identificazione. Alla fine è stato denunciato per il reato di evasione e, in buono stato di salute, accompagnato agli arresti domiciliari.