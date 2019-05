Motori out, traghetto alla deriva: «Per 12 ore in balia delle onde»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - In balia delle onde per 12 ore, con i motori in avaria e il mare che durante la notte si gonfiava a forza 6-7, dieci miglia al largo dell’isola croata di Zirje. Brutta disavventura per i 215 passeggeri, molti dei quali marchigiani, e i 92 membri dell’equipaggio del traghetto Aurelia della compagnia di navigazione Snav, partito mercoledì sera alle 20 e 25 da Ancona in direzione Spalato, dove sarebbe dovuto approdare alle 7 di ieri mattina. Poco dopo le tre di notte, giunto ormai in vista delle isole di fronte alla costa dalmata, il traghetto lungo 148 metri, capace di trasportare a pieno carico 2.220 passeggeri e 600 autovetture, è stato piantato in asso dai propulsori ed è diventato ingovernabile. Soltanto intorno alle tre e mezzo di pomeriggio il ferry boat, che spinto dalle raffiche di Scirocco aveva deviato la rotta per dieci miglia verso nord, è stato raggiunto da un rimorchiatore e trainato verso Spalato. Non ci sono stati feriti o danni al traghetto e a bordo della nave - come precisava ieri la Snav - c’è stata sempre corrente elettrica e i servizi operativi.