Montacuto, morto in carcere un altro detenuto: aveva 36 anni. È il terzo decesso da inizio anno nella struttura di Ancona

ANCONA - Terzo decesso da inizio anno all'interno del carcere di Montacuto. Questa volta si tratta di un detenuto tunisino, trovato senza vita alle 6 di questa mattina all'interno della cella. Inutile ogni soccorso. Aveva 36 anni.

L'allarme

A dare l'allarme sono stati i compagni di cella. All'interno della struttura sono intervenute l'ambulanza della Croce Rossa e l'automedica del 118. Al momento non si conoscono le cause che hanno portato al decesso dell'uomo. Si tratta del terzo morto registrato da inizio 2024 nel carcede di Montacuto: il 5 gennaio il suicidio in cella d'isolamento il giovane fermano Matteo Concetti, l'11 gennaio per cause naturali un 41enne algerino e oggi il 36enne tunisino.

I casi di tubercolosi e scabbia

Nei giorni scorsi i detenuti avevano espresso tutto il loro malcontento con una lettera collettiva resa nota dalla famiglia di uno di essi. Denunciati anche casi di tubercolosi e scabbia.