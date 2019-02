Francesco ucciso a 29 anni dalla malattia Era fisioterapista con la musica nel cuore

di Talita Frezzi

MORRO D’ALBA - Il rumore di ogni attrezzo nelle sue mani diventava musica. Oggi nessuna melodia, solo silenzio per accompagnare Francesco Ottaviani, fisioterapista di professione e musicista del gruppo folk La Raganella per passione, morto domenica sera verso le 22 nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Lo stesso reparto dove aveva lavorato anni prima la mamma Maria, medico anestesista in pensione.Francesco avrebbe compiuto 29 anni a luglio. La notizia della sua prematura scomparsa ha gettato tutta Morro e non solo nella disperazione. Aveva lavorato come fisioterapista per la Us Ancona 1905. Appassionato di musica, basket e viaggi, era figlio unico. Lascia il papà Lucio, la mamma Maria, la fidanzata Giulia e tantissimi amici.