Tormenta la ex e le danneggia l'auto: arrestato stalker 30enne

MONTEMARCIANO - Non ri rassegna alla fine della relazione e continua a tormentare la sua ex, fino anche a danneggiarle l'auto: stalker arrestato dai carabinieri di Ancona e posto ai domiciliari.

Si tratta di un giovane di 30 anni, residente nella provincia, responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna residente nel territorio. L’uomo non rassegnatosi mai alla fine della relazione sentimentale, aveva posto in essere una serie di comportamenti minacciosi e persecutori nei confronti della donna sino al punto di danneggiare la sua autovettura. La vittima ormai stanca di vivere in un clima di terrore la scorsa settimana ha trovato la forza di rivolgersi ai Carabinieri di Montemarciano. Immediatamente hanno avviato le opportune indagini, in stretta collaborazione con i militari del Norm, creando così quella “rete” a tutela della vittima coinvolgendo le strutture preposte senza lasciarla sola. Nel pomeriggio di ieri la situazione si è conclusa con l’esecuzione del provvedimento restrittivo e l’aguzzino è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Questa notte, invece, i Carabinieri del hanno denunciato un giovane 35enne residente nella provincia di Ancona sorpreso nel centro abitato di Senigallia alla guida della sua autovettura Kia che, sottoposto all’esame con etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 2.0 g/L ben quattro volte superiore al limite consentito. La patente di guida è stata ritirata e trasmessa alla competente Autorità Amministrativa per i provvedimenti del caso.