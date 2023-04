MONTEMARCIANO - Colto da un malore il sindaco Damiano Bartozzi, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette. Si è sentito male a casa martedì sera verso le 22 mentre stava guardando la televisione. Subito sono stati attivati i soccorsi e il primo cittadino di Montemarciano è stato portato, in codice rosso e a sirene spiegate, verso l’ospedale regionale di Torrette dove si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva, grave ma stabile. Si tratterebbe di un problema di natura neurologica, di cui i sanitari stanno accertando le cause.

Dovrà passare del tempo per capire anche l’entità di un eventuale danno. Noto commercialista, residente a Chiaravalle, Damiano Bartozzi compirà 64 anni a maggio. È alla guida del Comune di Montemarciano, dove è nato e dove lavora, dal 2019. Anni non facili, in cui si è trovato a gestire situazioni complicate e anche impopolari. Dal punto di vista umano, al di là dei contrasti politici, gode della stima di tutta la comunità. La notizia del suo malore ha raggiunto in fretta Chiaravalle ma anche la vicina Senigallia, con cui c’è da sempre un grande rapporto di collaborazione, fino alla vallata del Misa e Nevola dove il Comune di Montemarciano condivide il servizio Suap con l’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone.

«Appresa la notizia il pensiero è andato subito alla famiglia – commenta Maurizio Grilli, capogruppo di Progetto Montemarciano –, l’auspicio è che tutto si risolva nel migliore dei modi». In tanti sono a fare il tifo per lui. «Pur non conoscendo la gravità di quanto accaduto sono, ovviamente, molto dispiaciuto – interviene Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – e gli auguro di rimettersi quanto prima». La notizia ha raggiunto Olivetti ieri pomeriggio nel corso del consiglio dell’Unione dei Comuni. «Siamo tutti in apprensione – aggiunge Dario Perticaroli, presidente dell’Unione dei Comuni – e gli auguriamo una buona e rapida guarigione».

Ieri era in programma anche il consiglio dell’Unione tra Montemarciano e Monte San Vito. «Ho annullato la seduta appena appreso l’accaduto – spiega Thomas Cillo, sindaco di Monte San Vito –. Con Bartozzi c’è anche un rapporto di amicizia, ci dispiace molto ma vogliamo essere speranzosi che si rimetta presto e senza conseguenze».