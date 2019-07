Botte a mamma e nonna per l'eroina: 21enne ai domiciliari in comunità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Aggredì la madre e la nonna per 50 euro: il 21enne ora andrà ai domiciliari in una comunicà di recupero.Il ragazzo era stato arrestato il 9 luglio scorso per aver, "ree" di avergli negato 50 euro per acquistare eroina. Il tribunale aveva stabilito la misura dell'allontanamento dall'abitazione familiare, violata più volte dal giovane che si è ripresentato. Così la misura è stata inasprita: sarà ai domiciliari in una comunità di recupero.