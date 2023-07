Monsano, scoppia l'incendio nella stanza dell'hotel: ospiti evacuati e un intossicato

MONSANO - Scoppia l'incendio nell'hotel: 70 ospiti costretti allo sgombero (momentaneo) e una persona intossicata.

Ancona, tamponamento sull'Asse: due persone all'ospedale e traffico in tilt

È successo questa notte, quando i vigili del fuoco sono intervenuti a Monsano per l’incendio partito da una camera presso una struttura ricettiva. All’arrivo della squadra l’incendio era già stato attaccato dalle persone presenti nella struttura, i pompieri hanno completato l'opera esinguendo le fiamme. Gli ospiti presenti nelle altre camere, circa 70, sono stati fatti uscire per verificare la salubrità dell’intera struttura e, solo dopo aver appurato che non vi erano criticità, fatti rientrare. La persona che ha scoperto l'incendio è rimasta lievementen intossicata dal fumo ed è stata portata l'ospedale di Jesi.