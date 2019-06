Sfonda il parabrezza dell'auto â€‹dopo l'urto: grave un motociclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI SPONTINI - Stava viaggiando al volante della sua auto, quando all’incrocio tra via Venezia e via della Fornace, si è scontrata con uno scooter 50cc. Un impatto violentissimo, in seguito al quale il centauro, un 61enne di Castelplanio - dopo essere finito sul cofano della macchina e aver sfondato il parabrezza della vettura, è caduto a terra. L’incidente è avvenuto verso le 11 al centro di Moie. Protagonisti una ragazza di Moie al volante della sua Lancia Y e uno scooterista. L’uomo è stato soccorso sulle prime dai sanitari della Croce verde di Jesi, allertati tramite il 118, ma per la dinamica del sinistro è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza medicalizzata Icaro01 da Torrette, dove è stato ricoverato in codice rosso.