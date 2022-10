Merce irregolare proveniente dalla Cina: sequestrati ad Ancona quasi duemila monitor touch

ANCONA- I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ancona hanno sequestrato 1988 monitor touch screen, provenienti dalla Cina e destinati ad una azienda italiana.

L'irregolarità riscontrata

Sulle confezioni della merce non erano presenti la descrizione del prodotto in lingua italiana e le indicazioni dell'importatore stabilito all'interno dell'Ue, bensì riportata la sola indicazione dell'origine «Made in China» e il nome di una società con marchio registrato al di fuori del territorio Ue. Oltre al sequestro è stata applicata anche una sanzione amministrativa. Successivamente si è proceduto a regolarizzare la merce in questione dopo il nulla osta della Camera di Commercio.