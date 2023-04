Marzocca, guida ubriaco in pieno centro: denunciato dai carabinieri un 47enne

ANCONA- Guidava ubriaco nel pieno centro di Marzocca. Per questo i carabinieri, nella serata di ieri (6 aprile), hanno denunciato un 47 enne residente a Montemarciano per guida in stato di ebbrezza.

LEGGI ANCHE: Ancona, ubriaco peruviano provoca la polizia e poi riprende gli agenti con lo smartphone: doppia denuncia

Il controllo

Al momento del controllo mentre viaggiava a bordo della sua auto, l'uomo è risultato positivo al alcoltest con un tasso di 1,68 g/L. E' scattato anche il ritiro di patente con sequestro amministrativo dell'auto.