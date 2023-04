Ancona, ubriaco peruviano provoca la polizia e poi riprende gli agenti con lo smartphone: doppia denuncia

ANCONA - Era ubriaco e in segno di sfida si era messo a riprendere la polizia con lo smartphone dopo aver offeso alcuni agenti. Della serie, come andarsele a cercare. Nei giorni scorsi personale della Polizia di Stato è intervenuto a Piano San Lazzaro, alle 23.30 circa, per controllare alcuni ragazzi segnalati per possesso di sostanza stupefacente. Mentre gli operatori effettuavano il loro servizio, un cittadino peruviano, di circa 58 anni, in stato di ebbrezza evidente, ha cominciato ad offendere i poliziotti, a voce alta, cercando di avvicinarsi agli stessi.

L'invito a non proseguire

I poliziotti delle Volanti cercavano di invitare il soggetto a tenere un comportamento più adeguato all'orario ed alle circostanze, ma il cittadino peruviano tirava fuori il telefono cellulare e cominciava a riprendere i poliziotti con aria di sfida, impedendo loro di svolgere il normale servizio. Gli operatori, quindi, lo hanno prima identificato e poi denunciato per oltraggio e ubriachezza molesta.