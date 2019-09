Marocchino infastidisce una ragazza. Lei si difende con lo spray urticante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Una lite è scoppiata in via Fiorini dove una ragazza, per difendersi dalle avances di un marocchino gli ha spruzzato del peperoncino in volto. Una chiamata per una lite tra nordafricani è arrivata alla sala operativa del Commissariato quasi all’alba. La zuffa veniva segnalata in via Fiorini, poco distante da una discoteca. Sul posto nel frattempo era già intervenuta un’ambulanza del 118 che stava medicando un marocchino.Il ragazzo aveva riferito un forte bruciore agli occhi perché qualcuno gli aveva spruzzato del peperoncino in volto. I sanitari hanno curato sul posto il marocchino. Non ha avuto bisogno di andare in ospedale. Alcuni presenti hanno riferito che stava infastidendo un gruppo di ragazze, seguendole mentre erano uscite per tornare a casa e che una di loro gli aveva spruzzato qualcosa per toglierselo di torno. Nel frattempo però se n’erano andate.