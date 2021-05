Giovane con il vizio dei furti d'auto, stavolta gira con un furgone rubato: terza denuncia in pochi giorni

FERMO - Un marocchino di 34 anni specializzato nei furti di auto: è stato di nuovo bloccato dai carabinieri dopo che nelle settimane scorse era finito nei guai per altre due volte e sempre per lo stesso motivo.

Un anziano di Fermo, l’altro giorno, verso le ore 12, aveva parcheggiato il suo furgone Volkswagen Caddy davanti alla propria attività commerciale, lasciando all’interno le chiavi del mezzo in quanto sarebbe dovuto ripartire dopo qualche minuto. Il giovane, che probabilmente l’aveva osservato da poco lontano, ha messo in moto ed è fuggito. Il derubato ha chiamato il 112 per denunciare il furto. Anche questa volta intervento lampo dei carabinieri che l’hanno intercettato in via Ciccolungo: il blitz dei militari della locale stazione coordinati dal luogotenente Andrea Giannessi. Anche questa volta il giovane, passata la flagranza di reato, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per il delitto di ricettazione del furgone rubato. Il mezzo è stato restituito all’anziano.

