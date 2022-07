Auto parcheggiata male: anziano disabile punta la pistola in faccia a un marocchino

Ha parcheggiato l'auto accanto a quella di un anziano disabile. La reazione? L'uomo ha tirato fuori la pistola e l'ha puntata in faccia al giovane marocchino che si era permesso lasciare l'auto lì. L'episodio è accaduto a Bologna, in uno dei parcheggi condominiali di un palazzo, dove un anziano di 80 anni, costretto su carrozzina elettrica, è stato denunciato per minacce e porto abusivo di armi. Aveva 15 proiettili.

«Te ne devi andare da qui»

Il ragazzo aveva appena parcheggiato la sua auto e stava andando a trovare un amico, quando l'80enne si è presentato in cortile e dopo aver tirato fuori la pistola da un marsupio lo ha minacciato dicendogli: «Ti devi levare dai c...», «te ne devi andare da qui». Il ragazzo ha chiamato immediatamente i carabinieri che quando sono arrivati hanno sequestrato la pistola e 15 proiettili all'80enne. Subito dopo sono andati a casa dell'anziano, dove hanno trovato e sequestrato altre munizioni e il porto d'armi per uso sportivo di cui è titolare. Davanti agli investigatori l'uomo si è giustificato dicendo che si «doveva difendere».