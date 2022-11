Ariston Group, continua la crescita: nei primi nove mesi del 2022 superati 1,7 miliardi di ricavi

ANCONA - Continua la forte crescita anno dopo anno di Ariston Group: superati 1,7 miliardi di ricavi (+22%) nei primi nove mesi del 2022 nonostante i disagi causati dall'alluvione del 15 settembre. Sono i dati affiorati dopo il Consiglio di amministrazione: in particolare lo stabilimento di Genga ha ripreso parzialmente la produzione dopo 7 settimane di fermo mentre quello di Cerreto D’Esi ha avuto uno stop di 3 settimane e adesso la produzione è in rapida ripresa. Il Consiglio di amministrazioneha ricevuto e preso atto delle dimissioni del consigliere Sabrina Baggioni, che ricoprirà il ruolo di Chief Digital and Marketing Officer del Gruppo. La dottoressa Baggioni è stata membro del Compensation and Talent Development Committee e dell'Audit Committee e ad oggi non detiene azioni Ariston Holding N.V.

Paolo Merloni, presidente Ariston Group: «Un trimestre di forte crescita»

«É stato un altro trimestre di forte crescita spinta dalla domanda di soluzioni rinnovabili – ha commentato Paolo Merloni, Presidente Esecutivo - Le attività per il closing dell'acquisizione di Centrotec Climate Systems, la più grande operazione nella storia di Ariston, stanno procedendo come previsto. Dopo il via libera ricevuto dall’antitrust, siamo pronti per l’Extraordinary General Meeting che sarà convocata per la delibera finale».

«Nel terzo trimestre la crescita è stata in linea con i piani, nonostante i rallentamenti registrati nei mercati americani” – ha aggiunto Laurent Jacquemin, Amministratore Delegato –: il nostro footprint globale ci ha permesso di mitigare gli impatti della chiusura dei siti di Genga e Cerreto a seguito dell'alluvione nelle Marche di metà settembre; proprio in questi giorni la produzione sta parzialmente riprendendo».