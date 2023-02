Selvaggia Lucarelli, frecciatina a Fedez (dopo lo sfogo social): «Dovevano promuovere la psicoterapia, ma...»

Selvaggia Lucarelli ha espresso il proprio parere in merito alla crisi matrimoniale che stanno vivendo Chiara Ferragni e Fedez. La giornalista ha sempre criticato la coppia e durante la settimana del Festival di Sanremo non si è certo risparmiata, ad esempio con gli outfit o il monologo che l'influencer ha portato sul palco dell'Ariston. Selvaggia Lucarelli ha commentato il momento difficile della coppia con un pensiero che si rifà alla psicoterapia.

La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli sul proprio profilo Instagram ha scritto: «Comunque la si pensi, chi doveva promuovere la psicoterapia in 'sto Paese le sta facendo una pessima pubblicità». La giornalista fa riferimento alla terapia psicologica perché in più di qualche occasione Chiara Ferragni e Fedez hanno detto che seguono una terapia singola ma anche di coppia. I due infatti, spesso ribadiscono quanto sia importante prendersi cura della propria salute mentale.

Gli attacchi di Selvaggia Lucarelli ai Ferragnez

Nonostante Selvaggia Lucarelli abbia più volte attaccato Chiara Ferragni, nei giorni scorsi ha anche spezzato una lancia in suo favore scrivendo: «Il protagonismo e l'essere davvero viziato di Fedez, non se lo meritava nemmeno lei». La giornalista si è espressa così quando ha scritto le pagelle di Sanremo, Festival in cui, a detta sua, il rapper avrebbe rubato più volte la scena alla moglie.