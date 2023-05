Ariston Holding, 759,7 milioni di euro di ricavi nel primo trimestre: crescita più forte in Europa. Brusadelli nuovo ceo

Ariston Holding chiude il primo trimestre con ricavi a 759,7 milioni di euro, in crescita del 37,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La crescita più forte è stata registrata in Europa nella «divisione thermal comfort, anche a seguito dell'acquisizione di Wolf-Brink», spiega la società. Ariston Group ha registrato margini eccellenti (9,6% EBIT adjusted) nel primo trimestre 2023, trainata dalle soluzioni rinnovabili. Maurizio Brusadelli dal 3 agosto sarà nuovo Chief Executive Officer ad agosto, prenderà il posto di Laurent Jacquemin (rimarrà nel board come consigliere non esecutivo) che lascerà il 27 luglio.

I numeri

Nel dettaglio:

Ricavi netti a 760 milioni di euro, con una crescita complessiva del 37.6% rispetto al primo trimestre 2022 (+7% pro-forma), EBIT adjusted a 73 milioni di euro, in crescita del +46,0% rispetto al primo trimestre 2022, Free cash flow a -36 million euro, rispetto ai -45 milioni di euro del primo trimestre 2022, Posizione finanziaria netta1 (debito netto) di 631 milioni di euro, a seguito del pagamento per l’acquisizione di Wolf-Brink (in precedenza “CENTROTEC Climate Systems”) e dell’incremento stagionale del capitale circolante,

I frutti degli investimenti

«Stiamo cogliendo i frutti dei nostri investimenti: la decisione di focalizzarci ulteriormente sulle rinnovabili sta dando buoni risultati, e beneficiamo della robusta partnership con i nostri nuovi colleghi di Wolf e Brink - ha commentato Paolo Merloni, presidente esecutivo –. Per quanto riguarda l’avvicendamento del Ceo, conosco Laurent Jacquemin da oltre 30 anni e ho grande ammirazione, oltre che per le sue capacità manageriali e profonda conoscenza del nostro business, per le sua umanità e generosità. Voglio esprimere la mia riconoscenza per la sua dedizione ad Ariston e sono felice che resterà nel Board come membro non esecutivo, ora che inizierà un nuovo capitolo della sua vita. Non vedo l’ora di dare il benvenuto a Maurizio Brusadelli come nuovo Ceo di Ariston Group. Maurizio porta in Ariston le capacità professionali, manageriali e umane dimostrate nella sua lunga carriera e nelle prime interazioni con noi. Potrà contare su un team di manager di altissimo livello e sulle capacità e la passione di oltre 10.000 persone di Ariston Group, e sono certo che questa combinazione fornirà un supporto perfetto al nostro trend di crescita profittevole, sostenibile, e sempre più forte. Infine, un ringraziamento al team che ha gestito il processo di succession in linea con le migliori pratiche di corporate governance, assicurando qualità, riservatezza, e le migliori condizioni per il passaggio di consegne».

Il saluto di Laurente Jacquemin

«Mentre progetto un nuovo capitolo della mia vita dedicato ad attività umanitarie no-profit e alla mia famiglia, voglio esprimere la mia fierezza per quanto Ariston Group ha ottenuto finora. Grazie alla dedizione di un grande team siamo riusciti a sviluppare ed espandere la nostra società, e continueremo a crescere insieme – ha aggiunto Laurent Jacquemin, Chief Executive Officer –. Ritengo che la scelta di Maurizio Brusadelli come mio successore sia la migliore possibile, e gli formulo i miei auguri per il suo ruolo. Infine, vorrei ringraziare il Presidente Esecutivo Paolo Merloni e il Presidente Onorario Francesco Merloni per il loro supporto, la loro fiducia, la loro amicizia, e oltre trent’anni di proficuo lavoro insieme»