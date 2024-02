Il sorriso sempre stampato sul viso, la solidarietà verso il prossimo e l’amore per i suoi cari, soprattutto verso Giada, sposata cinque mesi fa. Sarebbe stato un malore a stroncare la giovane vita di Edoardo Ferrara, ingegnere biomedico di 31 anni. Il ragazzo è morto venerdì sera a Bologna, città dove si era trasferito per lavorare assieme alla moglie.

A piangerlo non è solo il capoluogo emiliano, che lo aveva “adottato”. Ma anche Polverigi, cittadina dove è cresciuto accanto alla mamma Maria Grazia Paolinelli, medico a servizio della comunità per più di trent’anni e candidata a sindaco alle prossime elezioni amministrative, e papà Franco, medico specializzato in Anestesia e Rianimazione.

Chi era Edoardo Ferrara

Una famiglia conosciuta e molto unita, travolta da un istante all’altro da una sofferenza immane. Quando ieri la notizia si è diffusa, il paese si è stretto nel cordoglio e nel dolore, mostrando vicinanza alla famiglia. È stata una notizia choc, improvvisa, difficile da metabolizzare. Edoardo aveva sposato Giada Ruggeri lo scorso settembre, in chiesa, in una cerimonia da favola, a coronamento del loro sogno d’amore. A spezzare in maniera crudele la vita del giovane ingegnere è stato il malore avvenuto venerdì sera, mentre si trovava nella sua abitazione, a Bologna. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

È stato, purtroppo, tutto inutile. Edoardo lavorava nell’ambito dell’industria farmaceutica ed è stato anche volontario della Croce Gialla di Agugliano, come milite. L’ultimo saluto La salma si trova nella camera mortuaria dell'ospedale di Bologna, in via della Certosa.

Martedì si terrà il funerale alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino Martire di Polverigi. A piangerlo, oltre agli amici e a tutti gli affetti, anche il fratello Giacomo e la sorella Sofia.