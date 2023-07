MAIOLATI SPONTINI Mafalda Brutti, storica proprietaria della Trattoria del Maresciallo, ha compiuto 101 anni. «Auguri mamma - dice il figlio Gianni Montali -. La tua dolcezza, la tua forza e il tuo amore per la vita sono un esempio per tutti noi».

Mafalda è un’icona della comunità cittadina e una parte preziosa della storia locale dove è molto conosciuta anche per le imprese originali di suo marito Roberto Montali, che partecipò a diverse edizioni della mitica Mille Miglia. Tra l’altro è in stampa il libro “La Storia della Scuderia e Motorclub Leone Rampante”, che racconta le gesta di Montali, un tributo alla sua straordinaria passione nel mondo delle corse e un modo per preservare i ricordi preziosi del maggior Motorclub Jesino che fatto crescere campioni come Giancarlo Falappa e Alex Polita.