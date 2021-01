Tiene aperto il ristorante a cena per due sere consecutive: raffica di multe e locale chiuso per cinque giorni

LORETO - Lo scorso fine settimana, con la Regione Marche ancora in zona gialla, gli agenti del Commissariato di Polizia di Osimo, diretti dal Dr. Stefano Bortone, hanno contestato ad un ristoratore lauretano la violazione alla misura governativa anti-Covid che impone la chiusura dell’attività alle 18. Nel corso del monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 disposto dal Signor Questore di Ancona, Dr. Giancarlo Pallini, gli agenti della Volante accertavano la presenza all’interno del locale di diversi avventori intenti a consumare la cena ai tavoli, nonostante il preciso divieto di somministrazione di alimenti e bevande con preparazione pasti oltre le 18.

La sera successiva, i poliziotti hanno accertato che il ristoratore aveva di nuovo aperto il proprio locale ai clienti per la cena. Dunque per lui sono scattate le sanzioni pecuniarie di legge nonché la sanzione accessoria della chiusura immediata del ristorante per cinque giorni.

