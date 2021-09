Chiusa per una notte per lavori sull'autostrada A14 la stazione di Loreto: ecco quando

LORETO - Promemoria per tutti gli automobilisti. Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, dalle 23:00 di venerdì 3 alle 5:00 di sabato 4 settembre, sarà chiusa la stazione di Loreto, in entrata verso Pescara/Bari e in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: -in entrata verso Bari: Civitanova Marche Macerata; -in uscita da Bologna: Ancona sud.

