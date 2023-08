LORETO - Via Fonte delle Bellezze, frazione di Villa Musone. Era l’ora di pranzo, gran parte dei residenti era seduta a tavola con le finestre spalancate per il caldo, quando ieri un boato ha fatto tremare i vetri e scatenato il panico.

Subito si è pensato al peggio, al punto che nel tam-tam sui social si era diffusa la notizia che qualcuno avesse fatto esplodere una bomba carta, in un frustolo di terreno ai margini della strada. In realtà il fragore, avvertito anche a centinaia di metri, sarebbe stato causato da un fuoco d’artificio, un grosso petardo che nonostante il rumore non avrebbe comportato alcun danno. Il gesto ha ugualmente procurato grande allarme tra la popolazione e non è escluso possa essere ricollegato a scenari diversi dalla semplice bravata. Per questo motivo i carabinieri, subito intervenuti sul posto, hanno ascoltato diverse persone nella speranza di testimonianze.

Nessuno però avrebbe visto persone allontanarsi a piedi o con altri mezzi dalla via che in quel punto sarebbe sprovvista di telecamere di sorveglianza. Già in mattinata le urla provenienti da una abitazione non molto distante dal luogo dell’esplosione, dove pare fosse scoppiata una lite in famiglia, aveva attirato l’attenzione degli abitanti.