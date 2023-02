ANCONA - Ha approfittato della momentanea assenza dal negozio della titolare per mettere le mani sulla cassa e arraffare un centinaio di euro. Nel momento in cui si è girata per guadagnare l’uscita, la ladra è stata bloccata dalla titolare stessa, una donna di origine cinese. «Guarda che se non mi restituisci i soldi chiamo i carabinieri». A quel punto, la bandita ha consegnato il denaro e si è data alla fuga.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME I proprietari escono e i ladri entrano in casa

Il furto è andato a vuoto nel pomeriggio di ieri, in un bazar cinese che si trova lungo via De Gasperi. Alla fine, i carabinieri sono arrivati per davvero, chiamati dalla negoziante cinese per cercare di risalire comunque alla ladruncola. I militari del Norm hanno acquisito le immagini delle telecamere del negozio, che hanno ripreso tutta la scena del tentato furto.

Ad agire sarebbe stata una donna tra i 30 e i 40 anni, scappata via come un fulmine dopo la restituzione dei soldi. Probabilmente, se non fosse stato per il placcaggio della titolare, il colpo si sarebbe consumato. La vittima non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso: per lei solo un po’ di paura. E tanto coraggio per difendere le cassa.



I fatti



Il piano della ladra è scattato attorno alle 18 di ieri. Stando a quanto raccolto dai carabinieri, pare che la donna fosse entrata come una normale cliente. A un certo punto, la titolare è uscita dall’emporio, forse per sistemare qualcosa all’esterno. E allora, quel vuoto deve essere sembrato un’occasione ghiotta per la ladruncola. Che si è avvicinata alla cassa e in qualche modo è riuscita ad aprirla. Dentro c’erano circa 100 euro. Appena ha preso i contanti, ha dovuto fare i conti con il rientro della titolare. Quest’ultima ha bloccato la furfante prima che potesse fuggire. «Dammi i soldi o chiamo i carabinieri». La ladra non ha avuto scelta: ha restituito i contanti rubati pochi attimi prima dalla cassa ed è scappata, facendo perdere le sue tracce. La titolare ha chiamato i carabinieri per visionare le immagini del sistema di videosorveglianza. Dai frame si vedrebbe una donna di età compresa tra i 30 e i 40 anni, alta e magra.