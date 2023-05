​Ancona e Senigallia in lacrime per Massimo Moroni: il regista radiofonico si è spento nella notte

ANCONA- Ancona e Senigallia piangono la prematura scomparsa di Massimo Moroni. Il regista radiofonico anconetano classe 1976, che viveva da tempo proprio a Senigallia, è morto ieri in tarda serata (20 maggio) all'ospedale senigalliese vinto da un brutto male che lo stava affliggendo da tempo. Lascia la moglie e tre figli.

Il ricordo di Radio Tua

Moroni, oltre alla professione di ferroviere, collaborava da oltre vent'anni con Radio Tua, storica emittente anconetana guidata dall'editore Stefano Fera. Curava in particolare il programma della domenica mattina dedicato al vernacolo anconetano.

Questa mattina la radio, per onorarne la memoria, si è vestita a lutto affidando il proprio dolore a un messaggio pubblicato dallo stesso Fera sulla propria bacheca:

"Non ci sono parole, per esprimere il dolore che oggi proviamo. Ci ha lasciato all'improvviso il nostro Massimo Moroni per tutti Muro' per tutti il "regista" della trasmissione domenicale. Un male subdolo, improvviso lo ha colpito e in pochi giorni lo ha strappato alla sua famiglia e ai tanti amici e conoscenti. Piango un fratello minore, un figlio con cui ho condiviso anni di gioie e la passione per la nostra Radio che non sarà più la stessa. Buon viaggio Massimo . Un abbraccio a tutta la famiglia Moroni , Martina, Matthias, Michela e Matilde".