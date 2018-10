La Madonnina del Pescatore e Cedroni: riconoscimenti anche fuori dal menù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tre forchette Gambero Rosso 2019 e premio alla migliore comunicazione digitale. Questi i riconoscimenti conferiti al ristorante La Madonnina del Pescatore di Senigallia dello Chef Moreno Cedroni. Un punto in più rispetto allo scorso anno ed un ulteriore premio ad una squadra motivata e instancabile, quella del ristorante bistellato, che non smette mai di sorprendere.Figlio di uno Chef innovatore ed eclettico, il progetto della Madonnina viaggia al passo con i tempi, conservando un posto d'onore alla tradizione, sempre presente, ed arricchendosi di sfumature sempre nuove: "perché bisogna 'sapere' e 'saper scegliere' - si legge su Il Gambero Rosso - per non finire alla deriva alla ricerca di un buon posto dove andare a cena. Sia leggendo e usando concretamente una guida, sia navigando nel web, croce e delizia, opportunità e limite di addetti ai lavori e non."Sul premio alla migliore comunicazione digitale, la redazione (del Gambero Rosso ndr) aggiunge: "La comunicazione e la presenza attiva sui social, l’aggiornamento dei siti, l’autopromozione intelligente sono ormai una parte consistente dell’attività di un ristorante (e il premio alla miglior comunicazione digitale, quest’anno alla squadra della Madonnina del Pescatore di Senigallia, lo conferma). Senza esagerare, però. Perché essere cuochi e cuoche è ancora in primis testa (dura), mano, cuore e tempra, sensibilità e apertura mentale, tenacia e curiosità. E, oggi più che mai, responsabilità sociale."Un'altra soddisfazione si aggiunge così nella bacheca personale e nel cuore di Moreno Cedroni in un anno costellato di riconoscimenti, segno di uno straordinario momento di forma dello Chef.