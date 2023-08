MONTEMARCIANO Il Siddharta chiaravallese non smette di cercare, non rinuncia a sperimentare percorsi duri e scoscesi. Roberto Rabboni prosegue il suo viaggio verso esperienze che spaventerebbero chiunque e mettono a dura prova anche lui e i suoi compagni di viaggio ma che diventano linfa vitale per l’insegnate di scienze motorie che è anche docente di yoga, allenatore e proprietario, insieme alla dolce moglie Catia, della Nuova Palestra Paradiso.

Ne aveva già fatte di cose Rabboni, soprattutto insieme a ragazzi disabili che ha portato per mare e per monti, poi nel 2014 ha iniziato il suo personale pellegrinaggio, originato dalla passione per il mare e la devozione per la Madonna di Loreto. Dal desiderio di viaggiare lungo le coste italiane portando un’immagine della Vergine Lauretana benedetta sul sagrato della basilica di Loreto dall’Arcivescovo monsignor Giovanni Tonucci fino alla Città del Vaticano, Rabboni è stato accolto dal Santo Padre Papa Francesco. Un pellegrinaggio via mare di 1200 miglia nautiche su canoa biposto, in 70 giorni, condiviso con 11 compagni di avventura che si sono dati il cambio durante il viaggio. «Un viaggio dell’anima – dice Rabboni - di condivisione, di speranza e di luce, pieno di amore, di coraggio, di fede. Il cammino del 2014 ha cambiato lo sguardo sul mondo e dentro al cuore, lasciando fame di guardare oltre noi stessi e raggiungere luogo di confine, simbolo di speranza ma anche di disperazione: Lampedusa». E così Rabboni nel 2017 è ripartito. Da Piazza San Pietro nella Città del Vaticano, con una immagine della Vergine Lauretana identica a quella donata al Santo Padre nel 2014 e da Ostia, è giunto fino a Lampedusa: 750 miglia nautiche su canoa biposto, in 60 giorni, condiviso con 7 compagni. Rabboni è ancora in mare per la terza tappa del suo percorso ideale. “La Madonna di Loreto a Trieste e Ventimiglia in kayak” è il terzo atto che chiude un ideale abbraccio della Madonna di Loreto a tutta Italia. Prima in bicicletta da Chiaravalle a Loreto, dove le immagini delle Madonne sono state benedette, e poi da Marina di Montemarciano verso Trieste: 420km in 12 giorni di navigazione. L’ultimo capitolo del viaggio, dopo avere raggiunto la spiaggia romana di Passoscuro in bici percorrendo 290 km in 7 giorni, Rabboni lo sta scrivendo ora: da Civitavecchia a Ventimiglia in kayak, 660km totali percorsi pagaiando in 20 giorni. L’arrivo a Ventimiglia è previsto per il 17 agosto.