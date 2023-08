Jesi, vento e pioggia: crollano alberi. Psicosi grandine, assalto ai park

JESI Maltempo nell’Anconetano. Danni per allagamenti, alberi piombati sulle strade, infiltrazioni d’acqua, sottopassi chiusi e fulmini caduti. E panico da grandine. Per il temuto arrivo di Circe, i vigili del fuoco hanno eseguito oltre 60 interventi per episodi fortunatamente non gravi, almeno fino a ieri sera. Tutti i sindaci erano in contatto con la Prefettura e in molte città sono stati aperti i Coc in considerazione dell’allerta meteo arancione. In 6 ore sono state registrate cumulate di pioggia di 46,6 mm a Torrette di Ancona, 43 mm a Passatempo di Osimo, 41,2 mm Fiumesino di Falconara e 40 mm ad Agugliano. Locali innalzamenti dei fiumi, ma non critici.

Le criticità

Ad Ancona numerosi allagamenti a causa dei tombini otturati, specie alla Baraccola.

Chiusi i sottopassi di via Macerata e via Caduti del Lavoro. Ovunque psicosi da grandine: presi d’assalto i parcheggi coperti, quello degli Archi non era mai stato così pieno. Sold out anche i park sotterranei dei supermercati. In quello della Coop della Montagnola sono dovuti intervenire i carabinieri per gestire il caos auto. A Jesi, è crollato un grosso pino in via Granita (un episodio analogo a dicembre 2022 nel giardino della scuola Garibaldi). Per fortuna ieri non stava passando nessuno. Sul posto, i vigili del fuoco di Jesi e la polizia locale.

Le chiusure

Chiusa per due ore la strada da via Setificio con deviazione per via dei Merciai. Il sindaco Fiordelmondo, intervenuto sul posto, ha disposto l’attivazione del Coc. Chiuso il sottopasso di via Pieralisi (della Goldengas). Il livello del fiume Esino è sotto controllo. Un grosso ramo si è abbattuto sui cavi elettrici sospesi nella scuola Garibaldi, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per la rimozione. A Fabriano sono tre gli alberi caduti: in via Don Riganelli nel quartiere Misericordia a due passi dalla scuola e dalla chiesa, in via Sassi e lungo viale XXIV Maggio. Non si segnalano danni a persone. Situazione monitorata dalla protezione civile, dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine. Da ieri mattina la sindaca Ghergo ha aperto il Centro Operativo Comunale presso la Sala operativa di protezione civile, in via delle Fornaci. Attivo h24 il numero di emergenza 0732.709112. Nel pomeriggio a Cancelli di Fabriano, al confine tra Marche e Umbria, un fulmine si è scaricato sulla cabina elettrica situata a pochi metri dalle abitazioni con danni agli apparecchi elettrici di diverse famiglie, come tv, pc, circuiti elettrici e caldaie, messi fuori uso dal blackout. Numerosi allagamenti ad Osimo, dove in serata è stato soccorso un uomo, finito fuori strada e rimasto impantanato con l’auto, ma non ferito. Problemi si sono avuti anche a Falconara, in particolare nella zona di Fiumesino, e nella riviera del Conero. La gente è scesa in strada a Marcelli di Numana per liberare le caditoie otturate che hanno provocato allagamenti, con inevitabili disagi anche per i turisti.