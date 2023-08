Ancona, porta Pia così è una vergogna. Scritte, coriandoli e bottiglie

ANCONA I vandali non risparmiano neanche Porta Pia. Tre grosse scritte di colore rosso sono apparse in questi giorni sul marmo della porta monumentale di via XXIX Settembre. L’opera di un barbaro con il pennarello, a quanto pare di un barbaro con dei sentimenti. «Mamma te iubesc mai-mult» si legge da una parte. Con una veloce traduzione dal romeno si scopre un tenero “mamma ti voglio tanto bene”.

Le scritte

E tenerissimo sarebbe anche il «sor ti voglio bene» (sorella ti voglio bene) che gli sta accanto. Sarebbe, perché quando decidi di esternare il tuo amore su un pezzo di storia, il gesto d’affetto diventa automaticamente l’atto di un criminale. E dubitiamo che a Giulia e Calin - le due persone citate nel graffito - questo possa far piacere. Non è facile stabilire con certezza quando e chi abbia pensato di armarsi di bomboletta spray per deturpare uno dei monumenti simbolo di Ancona. Di sicuro l’opera è recente. Magari risale proprio a venerdì scorso, quando in piazza Roma si sono celebrate le “Lauree in piazza” ed i festeggiamenti sono continuati in tutto il centro storico. Anche sotto Porta Pia, come testimoniano i coriandoli che ancora oggi invadono le aiuole ed i numerosi resti di bevande - anche bottiglie di birra - lasciati in terra. Che sia tutta colpa dell’euforia di qualche esuberante laureando? Tutto è possibile. Chiaro è che non si può andare avanti così. Anche il Comune ne è convinto. Al netto delle telecamere di sorveglianza - che non sono una panacea, come dimostra l’impunito vandalo di “Sara ti amo”, ripreso varie volte e non ancora identificato - si può intervenire con altri tipi di deterrenti. Come la vernice antigraffiti, un prodotto già usato al Monumento del Passetto e che rende più dura la vita ai vandali. E a Palazzo del Popolo dicono di starci pensando.