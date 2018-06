Straniero fa il caos al pronto soccorso poi prende a calci e pugni i carabinieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - Un paziente del reparto di Osservazione Breve Intensiva del Pronto soccorso dell’ospedale di Jesi ha dato in escandescenze ieri, aggredendo verbalmente e fisicamente quanti gli stavano attorno, al punto che sono dovuti intervenire i carabinieri della Compagnia di Jesi. Ma anche loro hanno fatto le spese della sregolatezza del paziente, che li ha aggrediti con calci e pugni. Attimi di concitazione e di paura, ieri nel primo pomeriggio nel reparto di Osservazione Breve del Pronto soccorso del Carlo Urbani.Erano circa le 14 quando un paziente di mezza età, straniero, ricoverato in reparto per essere sottoposto a degli accertamenti, ha iniziato a inveire contro medici e infermieri rifiutando la somministrazione dei farmaci. Un’aggressione verbale in crescendo, tanto che i sanitari del 118 - ormai rodati dall’esperienza delle purtroppo molteplici aggressioni subìte - temendo per la propria incolumità e per il peggiorare della situazione hanno lanciato l’allarme al 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri per riportare il paziente alla calma. I militari del Nucleo Radiomobile sono prontamente intervenuti in supporto dei sanitari con tre pattuglie, temendo gravi conseguenze per operatori sanitari e per gli altri pazienti ricoverati.