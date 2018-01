Dopo lo scontro l’auto finisce su una recinzione Momenti di grande paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Ennesimo incidente, ieri mattina, in città. Un altro scontro tra due auto in pieno centro. Il bilancio è di un ferito, per fortuna non grave, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi in codice giallo. Ma poteva andare molto peggio. Erano da poco passate le 9, quando una Mercedes classe B e una Fiat Punto si sono scontrate lungo via Veneto, nei pressi dell’Arco Clementino. In seguito al tamponamento tra i due mezzi, che procedevano con direzione obbligatoria verso il viale della Vittoria, la Punto ha perso il controllo andando a finire come una scheggia impazzita contro la recinzione del Sert.Per fortuna in quel momento non stava passando nessuno sul marciapiede. L’auto è finita contro la recinzione, bastavano un paio di metri prima e sarebbe finita dentro le vetrine dei negozi e della scuola guida. Nello scontro è rimasto ferito il conducente della Punto, un uomo di Ancona, di 42 anni. Illesa l’automobilista al volante della Mercedes, una 35enne di Cingoli.L’uomo è stato accompagnato con l’ambulanza della Croce verde al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto anche l’automedica del 118. Rilievi a cura della Polizia locale che ricostruirà la dinamica e le responsabilità. Ancora una Punto bianca ha generato spavento, sempre ieri, ma stavolta lungo viale del Lavoro per aver percorso un breve tratto contromano prima di accorgersi dell’errore e allontanarsi per una strada secondaria. Giusto in tempo, prima di causare qualche incidente.Mentre alle 8,30 in via Gramsci, nei pressi dell’incrocio con via La Malfa, un 60enne jesino è stato colpito di striscio mentre attraversava la strada da una station wagon al volante della quale si trovava un uomo di 40 anni che stava andando a lavoro. Il pedone, trasportato in ospedale, ha riportato una frattura del polso.