Si schianta contro un albero, macchina distrutta: è grave, interviene l'eliambulanza

JESI - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 8:50 a Jesi frazione Castel Rosino sulla Sp 362 per un incidente stradale. Coinvolta una sola auto che ha urtato contro un'albero a lato strada. La squadra sul posto ha collaborato con il personale sanitario per il soccorso e il trasporto del ferito verso l'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Torrette. La vettura è stata poi messa in sicurezza. Sul posto anche i vigili urbani di Jesi.

Le immagini dell'incidente di Jesi

Ultimo aggiornamento: 11:19

