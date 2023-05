Jesi, non resiste alla tentazione di prendere il sole sul terrazzo: preso il trafficante ricercato

JESI - Non solo era ricercato per scontare una condanna legata a reati di droga, ma era anche stato espulso dall'Italia. Eppure i poliziotti di Jesi avevano il sospetto che fosse rientrato ed alla fine ha pagato cara la tentazione di affacciarsi al balcone per godere del sole di questa primavera tardiva.

Gli investigatori del commissariato della Vallesina avevano seguito gli spostamenti del 40enne albanese in vari stati europei e sospettavano di un suo rientro in Italia. Per questo hanno organizzato un servizo di osservazione che ha datto i suo frutti stamattina, quando l'uomo, dopo giorni nascosto all'interno della casa, non ha resistito e si è affacciato al balcone godendo del sole. A quel punto è scattata l'operazione della Polizia, con particolare attenzione a non insospettire il ricercato e a non creare situazioni di pericolo agli abitanti della zona. L'uomo è stato preso e rinchiuso nel carcere di Montacuto.