Porto Recanati, lotta allo spaccio, denunciato dopo aver occupato un appartamento dell'Hotel House

PORTO RECANATI - Aveva occupato abusivamente un appartamento un appartamento dell'Hotel House, denunciato dai Compagnia Carabinieri di Civitanova.

Si tratta di un 41enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi, che ha forzato e danneggiato l'ingresso di un appartamento al quinto piano del palazzone multietnico, di proprietà di un senegalese residente nella provincia di Ancona. L'operazione si inserisce nell'ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio nell’ambito della giurisdizione dei comuni di Civitanova Marche e Porto Recanati con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti e reati predatori al condominio multietnico Hotel House.

Le altre operazioni

Un diciottenne del fermano è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ai carabinieri Non solo, ha anche tentato di sottrarsi al controllo, prima accennando una fuga, poi strattonando ed inveendo contro i militari. Dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Un trentaduenne civitanovese è stato denunciato poiché sorpreso alla guida della sua autovettura con tasso

alcolemico superiore al massimo consentito: gli è stata ritirata la patente di guida.

Un ventiseienne della provincia di Macerata è stato segnalato alla Prefettura di Macerata quale assuntore di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di circa due grammi di hashish.

Un Daspo Urbano di un anno è stato notificato ad una trentatreenne di Civitanova, responsabile di ripetuti episodi di disordini avvenuti all’interno di esercizi pubblici o in locali di pubblico intrattenimento.