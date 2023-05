Ancona, la sigaretta elettronica gli esplode nella tasca: ragazzo alle ospedale per le ustioni

ANCONA - La sigaretta elettronica gli esplode nelle tasche: ragazzo portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette e curato per le ustioni subite.

San Benedetto, Patrizia Bacelle precipitata dal balcone: quattro ore di agonia prima della morte

È successo ieri pomeriggio al piano, nel sala d'attesa di uno studio dentistico al Piano. L'uomo, un 29enne, era in attesa del suo turno quando, probabilmente per un anomale surriscaldamento della batteria, è eplosa la sigaretta elettronica che aveva in tasca. Immediato il soccorso da parte dei sanitari della Croce Gialla, il 29enne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Per fortuna le lesioni n on sono state gravi.