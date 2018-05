Minicar finisce contro le auto in sosta: 2 ragazzini estratti dalle lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Grave incidente stradale ieri sera a Jesi, con un ragazzo estratto dalle lamiere del suo mezzoErano circa le 22 di ieri, quando i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in viale Cavallotti per lo schianto. Un ragazzo alla guida di una minicar aveva perso il controllo del mezzo terminando la corsa contro delle vetture parcheggiate. Disegnando una traiettoria impazzita, l’auto è finita sulla corsia opposta ed è piombata su una Fiat Multipla che era parcheggiata su un lato della strada. Al volante della citycar c’era un sedicenne, accanto a lui sul sedile del passeggero c’era un coetaneo. Intanto proseguivano le operazioni di soccorso con i due ragazzini estratti dalle lamiere. Particolari preoccupazioni erano per uno dei due feriti, che, quando è stato estratto dall’abitacolo, non era cosciente. Poi le sue condizioni con il passare del tempo sembravano migliorare. I due sono stati caricati a bordo delle ambulanze e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi.