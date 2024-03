JESI - La merce particolare, dei giocattoli erotici, esposta in bella vista tra gli scaffali e non è sfuggita ai controlli della polizia e dei vigili: il negozio in prossimità del centro è stato sanzionato per 22mila euro. Su quegli scaffali, per gli amanti della pratica erotica, c’era un po’ di tutto, e per tutti i gusti. Bastava soltanto recarsi lì. Un mini reparto a tutti gli effetti, situato vicino al settore intimo e dei calzini: tutto a disposizione e a portata degli sguardi – anche incuriositi – di grandi ma soprattutto dei più piccoli che, come noto, brillano di curiosità. E certo quei sex toys di curiosità ne attiravano.

Coordinata dal vice questore Paolo Arena, la task force ha recuperato qualcosa come 400 di quei particolari giocattolini che sono finiti chiusi dentro scatoloni e sequestrati in via amministrativa. Gli agenti del Commissariato e quelli del Comando della polizia Locale, diretto da Cristian Lupidi, si sono presentati nel pomeriggio di giovedì nel negozio gestito da cinesi, in viale della Vittoria, avvalendosi anche del supporto di un cane poliziotto, un pastore belga malinois, Hermes. Riproduzioni di organi sessuali e altri oggetti per pratiche erotiche erano posizionati sugli scaffali senza alcuna autorizzazione e senza alcuna precauzione, in libera vendita, alla vista di chiunque. Il valore del materiale sequestrato si aggira sui 20mila euro. Ma non è finita qui perché nell’ambito dello stesso controllo nel locale in questione, gli agenti hanno riscontrato anche irregolarità afferenti ad altre tipologie di prodotti, stavolta ad uso alimentare, per i quali veniva accertata l’assenza di Scia.