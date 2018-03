Mamma di due bimbe muore a 35 anni: lavorava in ospedale, medici sotto choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - È stata trasportata al Pronto soccorso del Carlo Urbani martedì pomeriggio per uno scompenso metabolico, poi il trasferimento in Rianimazione quando i medici, all’esito degli esami strumentali, hanno capito che era in pericolo di vita. Mercoledì sera, verso le 21, la giovane vita di Gloria Benigni, 35 anni mamma di due splendide bimbe di 7 e 12 anni, si è spenta improvvisamente.Gloria, originaria del quartiere San Giuseppe, aveva lavorato al bar dell’ospedale al viale della Vittoria e da qualche anno era operatrice socio sanitaria (oss) al nosocomio regionale di Torrette. Era affetta da una malattia genetica, ereditata dal padre, anch’egli venuto a mancare in giovane età. Ma era in cura Gloria, era sotto controllo. Nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo tanto drammatico. Gli stessi medici, che hanno fatto di tutto per salvarla, sono scioccati. Dall’ospedale è stata diramata un’informativa alla Procura e la direzione sanitaria ha disposto un riscontro diagnostico, un’autopsia clinica per chiarire il decesso. L’accertamento sarà effettuato oggi. Sotto choc il compagno, con cui era andata a vivere a Pantiere di Castelbellino e a cui aveva regalato due splendide figlie.Distrutta la mamma, così come i parenti e i colleghi. Era una ragazza sorridente e sempre allegra Gloria. «L’ho sentita l’ultima volta martedì pomeriggio – racconta il cugino Manolito Rango – parlava con affanno, non era brillante come sempre, le ho detto di chiamare il 118 e di andare in ospedale. Ieri (mercoledì, ndr) mia madre mi ha chiamato, avvisandomi che Gloria non ce l’aveva fatta». Continua il parente. «Siamo sotto choc, non ce lo saremmo mai aspettato. Era affetta da una patologia genetica, ma era sotto controllo». I funerali di Gloria Benigni saranno celebrati nei prossimi giorni, alla chiesa parrocchiale di Pantiere di Castelbellino, poi la tumulazione al cimitero di Jesi, accanto all’amato padre come desiderava.